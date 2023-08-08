بعد قطع طريق دولي.. محتجو خانقين يسلمون وفداً امنياً مطلباً من كلمة واحدة

شفق نيوز/ وصل وفد أمني، يوم الثلاثاء، الى قضاء خانقين بمحافظة ديالى بعد قيام الأهالي بقطع طريق رئيسي، احتجاجاً على انقطاع الكهرباء.

وسلم الأهالي الوفد الأمني مطلباً واحداً هو توفير الكهرباء.

وفي السياق، أصدرت قائممقامية قضاء خانقين بياناً توضيحياً للرأي العام جاء فيه، "نود اعلام مواطنينا بأن السبب الرئيسي لتخفيض ساعات التجهيز هو قطع الكهرباء من الدولة المجهزة وحاليا ادارة القائمقامية تبذل جهودها مع الجهات ذات العلاقة من اجل عودة التيار الكهربائي الى حالته الطبيعية خلال الايام القليلة المقبلة".

وأضافت، "اعتبارا من يوم غد سوف يتم تجهيز الكاز الى اغلب المولدات بالاضافة الى اتخاذ اجراءات قاسية بحق اصحاب المولدات من الذين لا يلتزمون بتعليمات القائمقامية".