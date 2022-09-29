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بعد تقرير نشرته شفق نيوز.. ادارة خانقين توضح قرار منع دخول الصحفيين

Category: اخبار فيلي

Date: 2022-09-29T15:23:36+0000
بعد تقرير نشرته شفق نيوز.. ادارة خانقين توضح قرار منع دخول الصحفيين

شفق نيوز/ أصدرت إدارة قضاء خانقين في ديالى، يوم الخميس، إيضاحات لقرار أصدرته يقضي بمنع دخول الصحفيين من خارج القضاء دون موافقات رسمية، معتبرة القرار حماية لحقوق الصحفيين.

وقال المكتب الإعلامي لقائممقامية خانقين، لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة القضاء وجهت في العشرين من الشهر الجاري قسم شرطة خانقين بعدم السماح لاي مراسل صحفي او فريق اعلامي بالعمل داخل حدود القضاء بدون استحصال الموافقات الرسمية".

وأوضح أن "إجراء منع دخول الصحفيين من خارج القضاء يشمل الأشخاص الذين لا يمتلكون هويات تثبت انتمائهم لنقابة الصحفيين أو اي جهة اعلامية، أي الذين ينتحلون صفة مراسل صحفي".

وبين أن "الغرض من هذا الإجراء هو للحفاظ على حقوق الصحفيين والادارة كانت وما زالت تقدم الدعم للاخوة الصحفيين والمراسلين لغرض ممارسة اعمالهم بكل حرية وبدون تقييد وحسب القوانين النافذة".

ونشرت شفق نيوز في وقت سابق تقريرا تضمن ترحيب الأوساط الإعلامية في خانقين بمنع دخول الصحفيين من خارج القضاء على خلفية تقارير نشرت تسيء لسمعة خانقين وتقاليدها الاجتماعية والتاريخية.

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