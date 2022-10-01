بعد تسريحهم بشكل غير قانوني.. عمال النظافة في خانقين يتظاهرون 

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من عمال النظافة التابعين لبلدية كوردستان في خانقين، يوم السبت، احتجاجا على القرار "المجحف" لشركة تنظيف متعاقدة مع البلدية بعد تسريح قسم من العمال.

ونقل أحمد يوسف احد عمال التنظيف في بلدية خانقين لوكالة شفق نيوز، ان شركة "كردين" للتنظيف المتعاقدة مع بلدية خانقين – إقليم كوردستان أقدمت على طرد 40 عامل نظافة بشكل مجحف ولا إنساني وبذمتها حقوق للعاملين "رواتب شهرين" ما دفع عشرات العمال لتنظيم وقفة احتجاجية في ساحة "بشتيوان عزيز" وسط خانقين، كاشفا عن وقفة احتجاجية أخرى غدا تمتد إلى أبواب قائممقامية خانقين.

وبيّن أن العمال المطرودين من اطراف خانقين وتوابعها واوضاعهم المعيشية منهارة ويعتاشون على رواتب شركة التنظيف "الرمزية" والتي لا تلبي ادنى الاحتياجات المعيشية الى جانب تلكؤ دفع الرواتب وعدم انتظامها وعدم تلبية مستلزمات التنظيف وأدواته ما أجبر العاملين على توفيرها من نفقاتهم الخاصة رغم ظروفهم المادية القاهرة.

وتابع يوسف "أنا غير مشمول بالطرد وشاركت مع العمال المطرودين كوقفة إنسانية وتضامنية من أجل تأمين جزء بسيط من القوت المعيشي للأسر الفقيرة والمستضعفة".

بدوره اعتبر عضو لجنة العمل التعاوني من اجل خانقين سلام عبد الله، قرار شركة كردين "إرهابا معيشيا" يقود الى تبعات وخيمة على الوضع المتردي للطبقات الفقيرة، واصفا القرار بأنه "ضربة ظالمة لأرزاق الفقراء من أصحاب الرواتب المتدنية".

واكد عبد الله، حاجة خانقين لهؤلاء الايادي العاملة، قائلا: هم جنود مجهولون جعلوا خانقين نموذجا عمرانيا فريدا.

ودعا الى اعادتهم للعمل وضمان كرامتهم المعيشية وشمولهم بحقوق الضمان الاجتماعي والتقاعد ان وجد، معتبرا اياهم بأنهم الطبقة الأحق بذلك.

وتابع عبد الله، بالقول إن عمال النظافة يعملون بشكل شبه مجاني في ظل الرواتب المتدنية وحجم المسؤوليات على عاتقهم، منتقدا خطط الخصخصة وقطع ارزاق الناس من قبل أي جهة متى وكيفما تشاء.

بدوره اعرب مدير بلدية خانقين – إقليم كوردستان سوران علي عن رفضه القاطع لقرار شركة التنظيف الذي يعد "إخلالا قانونيا جسيما" بالعقد المبرم بين الشركة وبلدية خانقين.

وبين علي لوكالة شفق نيوز، ان العقد ينص على تشغيل 100 عامل تنظيف لحين انتهاء عقودهم ولا تتحمل بلدية خانقين مشاكل الشركة المالية او تلكؤ الرواتب ولا يحق لها طرد او تسريح أي عامل بخلاف العقد.

واكد علي انه ابلغ عمال التنظيف المطرودين بالعودة فورا وبدءا من غد الى العمل وفي حال إخلال شركة "كردين" بالتزاماتها المالية والقانونية فان بلدية خانقين ستفرض عليها غرامات وإجراءات قانونية.

ولفت مدير بلدية خانقين الى ان عطلة السبت وعدم تبليغه بقرار شركة "كردين" وتظاهرات العمال حال دون حسم الأمر اليوم قبل غد ضمانا لحقوق شريحة مهمة في خانقين حولت شوارع وأجواء المدينة الى الوجه اللامع.