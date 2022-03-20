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بعد احتجازه لأربعة أشهر .. منتسب يلقى حتفه قبل لقاء أهله بخانقين والاحتفال بعيد نوروز

Category: اخبار فيلي

Date: 2022-03-20T07:18:30+0000
بعد احتجازه لأربعة أشهر .. منتسب يلقى حتفه قبل لقاء أهله بخانقين والاحتفال بعيد نوروز

شفق نيوز/ لقي منتسب في حرس الحدود يدعى (ريان ديار الدلوي)، يوم الأحد، مصرعه إثر حادث سير وذلك بعد احتجازه لأربعة أشهر، ليلقى حتفه قبل أن يلتقي اهله ويحتفل بعيد نوروز.

الدلوي هو منتسب في لواء حرس الحدود التاسع – الفوج الثاني في قضاء القائم غربي محافظة الانبار، مكث في وحدته لاربعة أشهر لأسباب وتحوطات امنية او أسباب أخرى لم يكشف عنها.

اريان تغمره الفرحة وهو يقود سيارته مسرعاً صوب خانقين للاحتفال بلقاء الاهل والاحبة والأصدقاء و مشاركتهم احتفالات أعياد النوروز لكنه انهى حياته في حادث سير على طريق خانقين – كوباشي وهو على مقربة من الوصول الى وطنه الأم.

انقلاب عجلة اريان وفقدانه حياته في حادثة مروعة حول احتفالات عائلته بالنوروز الى عزاء ابدي دائم بحسب مقربون من عائلته في مدينة خانقين.

وأضحت حوادث السير في ديالى مصائد للارواح بمعدلات توازي الإرهاب لاسباب كثيرة منها اهمال قواعد السلامة المرورية او الغفلة او غياب التحوطات من الطرق المتضررة في عموم المحافظة.

اريان قصة مؤلمة من عشرات القصص التي خلفتها حوادث السير المميتة في ديالى والتي تصاعدت بشكل مخيف فيها .

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