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بشرى سارّة للكورد الفيليين (وثيقة)

Category: اخبار فيلي

Date: 2022-04-07T14:28:14+0000
بشرى سارّة للكورد الفيليين (وثيقة)

شفق نيوز/ أوصت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، تزويد اللجنة المعنية بـ"إزالة الآثار السيئة عن الكورد الفيليين"، بضوابط تحديد انتماء مواطني هذه الشريحة ضمن معايير تعتمد للتوثيق رسمياً.

وجاء في التوصية التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، كذلك التنسيق بين وزارتي الهجرة والمالية، لإدراج المنح المالية لشريحة الكورد الفيليين، إضافة إلى التنسيق مع أمانة بغداد ومديريات البلديات في المحافظات لتوزيع قطع أراض سكنية لهم".

وتضمنت التوصية، أيضاً، تحديد وزارة المالية مقداراً من التعيينات للكورد الفيليين، ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2022، فضلاً عن دراسة تمثيل شريحة الكورد الفيليين في انتخابات مجلس النواب العراقي بـ(دائرة واحدة) و(زيادة عدد المقاعد)".

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