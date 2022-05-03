بسبب سوء الطقس.. انخفاض كبير بأعداد المحتفلين بعيد الفطر في خانقين

شفق نيوز/ سجل قضاء خانقين في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، انخفاضاً كبيراً بأعداد المحتفلين بعيد الفطر بسبب تقلبات الطقس وعوامل أخرى.

وقال مدير دائرة سياحة خانقين التابعة لإقليم كوردستان، سمير سردار، لوكالة شفق نيوز، ان "الاقبال على المتنزهات والأماكن السياحة لأهالي خانقين والوافدين ضعيف جدا حتى الان مقارنة بالاحتفال بعيد نوروز".

وأشار الى "ضعف توافد القوافل السياحية من خانقين نحو إقليم كوردستان لليوم الثاني من عيد الفطر"، مستدركاً "ربما تشهد أيام العيد غدا او بعد غد تزايدا بأعداد الوافدين والمحتفلين".

وعزا سردار ضعف احتفالات العيد في خانقين الى "عدم استقرار الأجواء المناخية الى جانب تفاوت وانقسام المحتفلين بعيد الفطر".

فيما اكد مدير اعلام قائممقامية خانقين، يوسف إبراهيم، ان "الاحتفالات بعيد الفطر في خانقين حتى الان ضعيفة جدا بسبب الأجواء المناخية وتقلبات الطقس".

ورجح إبراهيم في حديثه لوكالة شفق نيوز، تزايد الاقبال والاحتفالات بعيد الفطر في خانقين خلال اليومين القادمين.

ويشهد قضاء خانقين 105 كم شمال شرق بعقوبة، احتفالات واسعة وتوافد للسواح خلال الأعياد والمناسبات الرسمية لأجوائه وطبيعته السياحية.