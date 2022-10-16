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"بسبب تكرار الاعتداءات".. الكوادر الصحية في خانقين تنظم وقفة احتجاجية

Category: اخبار فيلي

Date: 2022-10-16T09:17:07+0000
"بسبب تكرار الاعتداءات".. الكوادر الصحية في خانقين تنظم وقفة احتجاجية

شفق نيوز/ نظمت الكوادر الصحية في خانقين شمال شرقي ديالى، يوم الاحد، وقفة احتجاجية بسبب تكرار الاعتداءات والتجاوزات التي تتعرض لها وغياب إجراءات الحماية لهم.

وقال مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، إن "عدداً من الكوادر الصحية في خانقين نظموا وقفة احتجاجية بسبب الاعتداءات المتكررة والتجاوزات من قبل مراجعين لا يفقهون دور الكوادر الصحية".

واشار إلى أن "الوقفة الاحتجاجية نظمت على خلفية قيام بعض الأشخاص بتدمير وتخريب مستلزمات طبية وأثاث، بعد وفاة أحد المرضى في مستشفى خانقين".

وبحسب المصدر طالبت الكوادر الصحية والطبية بحمايتها من الاعتداءات والتجاوزات وردع كل من يحاول المساس بهم للحفاظ على هيبة المؤسسة الصحية وما تقدمه للمواطنين من خدمات كبيرة.

وتتعرض الكوادر الصحية في أغلب المحافظات العراقية لاعتداءات وتجاوزات مستمرة بسبب ضعف الإجراءات الرادعة بحق المتجاوزين وعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية بحقهم.

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