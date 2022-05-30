بتبرعات الأهالي.. حملة إنسانية لبناء دور للفقراء في خانقين

شفق نيوز/ اطلقت مجموعة من المتطوعين في قضاء خانقين، يوم الاثنين، حملة إنسانية لبناء 25 داراً للفقراء في القضاء.

وقال الناشط المدني الذي تبنى قيادة الحملة، الدكتور علي طالب، لوكالة شفق نيوز، ان "مشروعاً لبناء 25 داراً للفقراء في خانقين سيبدأ في الأول من شهر تموز المقبل بتمويل من تبرعات الميسورين قدر المستطاع، ومن أصحاب الدخل المحدود أيضاً بمبالغ زهيدة شهرياً لإسعاف الفقراء من التشرد وغياب مقومات العيش البسيطة".

وبين ان "المشروع تجربة مستنسخة من قضاء الشطرة ونجحت بشكل تام بعد قيام احد المتبرعين بتنظيم الحملة وإنجاز 25 داراً وتوزيعها على الفقراء والبدء بمشروع 100 دار جديدة بعدما لاقت مشاركة وتفاعل انساني منقطع النظير".

واكد طالب ان "هناك مساعٍ لتوسيع مشروع الـ25 داراً بعد إنجازها الى مشروع 100 دار لمعالجة ازمة السكن التي تعانيها شرائح كثيرة في قضاء خانقين لظروف وأسباب كثيرة"، مشيرا الى "انجاز دارين للفقراء ستسلم قريبا للمستحقين".

ودعا الميسورين وكل من يرغب بالمشاركة في المشروع الإنساني الى الاسهام بتبرعات "تنقذ الفقراء وتعكس صورة ورسالة إنسانية عظيمة عن التكاتف الإنساني والاجتماعي في خانقين".