بالمشاعل والسيوف.. الكورد الفيليون ببغداد يحييون ليلة العاشر من محرم (صور)

شفق نيوز/ احيا الكورد الفيليون في العاصمة العراقية بغداد يوم الاثنين، ليلة العاشر من محرم.

وتقدم الفيليون بمواكب يحملون المشاعل والسيوف على قرع الطبول لأحياء ليلة العاشر من شهر محرم ذكرى استشهاد الإمام الحسين.

وارتدى المشاركون الملابس السوداء تعبيرا عن الحزن والأسى منشدين قصائد تذكَر بفاجعة كربلاء.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، إحياء تلك الشعائر في منطقتي الكفاح وأبو سيفين وهن من المعاقل الرئيسية للكورد الفيليين وسط العاصمة بغداد، حيث يتجمع عدد من الرجال بشيبهم وشبابهم وأطفالهم، حزنا على مقتل الامام الحسين.

ويصادف اليوم الأثنين، ليلة العاشر من شهر محرم، واعتاد الشيعة في العراق ودول العالم الإسلامي، على إحياء هذه الليلة، من العشية إلى الصباح حيث تنتهي المراسم بقراءة القصة الكاملة لاستشهاد الإمام الحسين في واقعة الطف.