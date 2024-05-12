بالذكرى الـ50 على إعدامها .. إزاحة الستار عن تمثال ليلى قاسم بحلته الجديدة في اربيل (صور)

شفق نيوز/ في الذكرى الـ50 على إعدام السياسية الكوردية ليلى قاسم ورفاقها، تم استبدال مكان تمثالها بعد إعادة ترميمه ونقله مقابل مقر اتحاد نساء كوردستان في مدينة اربيل.

وكان التمثال سابقا موضوعا على جانب في شارع 100 متري بعاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إنه بهذه المناسبة أقيم معرض للصور للراحلة ليلى قاسم حيث تم تكريم 50 امرأةً من السجناء السياسيين إقليم كوردستان من قبل أمانة اتحاد نساء كوردستان.

وليلى قاسم سياسية كوردية ولدت في مدينة خانقين في 27 كانون الثاني / يناير من العام 1952، ونشطت في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مطلع السبعينيات من القرن المنصرم.

وبدأت قاسم دراستها الجامعية في كلية الآداب بجامعة بغداد في قسم علم الاجتماع عام 1971، وفي 29 نيسان/ أبريل من سنة 1974 ألقي القبض عليها من قبل الحكومة العراقية وأعدمت في 12 آيار / مايو من سنة 1974.