باحث من إيلام يحقق "إنجازاً علمياً لافتاً" في إيران

شفق نيوز- ترجمة خاصة

حقق الباحث والمخترع محمد أمين كوخا، أحد الكفاءات العلمية المتميزة في محافظة إيلام الكوردية الفيلية في إيران، إنجازاً علمياً لافتاً بحصوله على لقب "الباحث التطبيقي المتفوق" على مستوى البلاد في المهرجان الوطني "تا ثريا" للابتكار.

وجاء في تقرير لوكالة "فارس" الإيرانية، ترجمته وكالة شفق نيوز، أن تكريم "كوخا" جاء وسط منافسة محتدمة ضمت مئات الباحثين والمخترعين من مختلف المحافظات، حيث تميزت ابتكاراته بقدرتها على تقديم حلول عملية وواقعية للتحديات التقنية، مما جعله في صدارة المبدعين الذين احتفت بهم العاصمة طهران في هذا المحفل العلمي المرموق.

وذكر التقرير أن لجنة التحكيم في مهرجان "تا ثريا" أشادت بالمشاريع التي قدمها الباحث الإيلامي، مؤكدة أنها تساهم بشكل مباشر في توطين التكنولوجيا وتطوير الصناعات المحلية، ودعم الاقتصاد المعرفي عبر تحويل النظريات العلمية إلى منتجات تطبيقية، وحل المشكلات الوطنية من خلال ابتكارات ذكية ومستدامة.

وتلقى الباحث لوحة تقدير بتوقيع رئيس الجائزة ومدير صندوق "بيشغامان" للابتكار مجتبى خورسندي، تثميناً لدوره الفاعل في تعزيز بنية الابتكار.

ويعد مهرجان "تا ثريا" منصة إستراتيجية كبرى تشرف عليها جهات أكاديمية واقتصادية رفيعة، من أبرزها واحة العلوم والتكنولوجيا بجامعة "شريف" التكنولوجية وبنك "قرض الحسنة مهر إيران".