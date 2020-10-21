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ايلام تعبر الخط الأحمر.. وسكانها في حزن بسبب كورونا

Category: اخبار فيلي

Date: 2020-10-21T17:36:46+0000
ايلام تعبر الخط الأحمر.. وسكانها في حزن بسبب كورونا

شفق نيوز/ اكد المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية، يوم الاربعاء، ان محافظات ايلام وقم ومركزي تأتي في مقدمة المحافظات التي يكثر فيها حالات الوفيات بسبب الاصابة بفيروس كورونا في ايران.

وبعد هذه التصريحات، قال مدير مستشفى كورونا في ايلام الطبيب المتخصص الدكتور قيصوري الذي شفي مؤخرا من الاصابة بالفيروس، ان الوباء انتشر بشكل كبير في البلاد، موجها اللوم والانتقاد لعدم تقديم المساعدة من قبل المسؤولين والمؤسسات في البلاد.

وأضاف أن الحالة عبرت ليس الخط الاحمر فقط، بل انها تحولت الى اللون الاسود واخذ المرض يسلب حياة الشباب والناشئة ايضا. 

واشار الى ان الساعات الاربع والعشرين الماضية شهدت اصابة 245 شخصا بالمرض ووفاة 7 اشخاص في ايلام، ليرتفع مجمل عدد الوفيات في محافظة ايلام الى 315 حالة، والإصابات إلى 13 الفا و492 في المحافظة.

 

جدير بالذكر ان هذه الاحصاءات تشمل الاشخاص الذين راجعوا المستشفيات، الا ان هناك احاديث عن ان الاحصاء الحقيقي اكبر بكثير.

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