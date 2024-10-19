ايلام الفيلية: 765 مليون دولار بضائع مصدرة عبر مهران للعراق خلال 6 أشهر

شفق نيوز/ اعلن مدير جمارك محافظة ايلام الفيلية، اليوم السبت، ان الـ6 الاشهر الماضية من العام الحالي شهدت تصدير ما قيمته 765 مليون دولار من البضائع من خلال معبر مهران الحدودي الى العراق.

ونقلت مواقع صحفية ايرانية في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز، عن سهراب كمري قوله ان النصف الاول من من هذا العام، تم منح 13 ألف 862 تصريح تصدير بقيمة 765 مليون دولار.

وأوضح كمري إن السلع التصديرية الرئيسية من جمارك مهران الحدودية شملت جميع أنواع المنتجات البتروكيماوية، ومعدات محطات توليد الكهرباء، ومواد البناء، والبلاط والسيراميك، والمنتجات المعدنية والبلاستيكية، والمنتجات الزراعية.

وأشار كمري إلى تساوي صادرات العام الحالي مع العام الماضي، مبينا أنه بلغت صادرات العام الماضي 3.22 مليون طن بضائع بقيمة 1.81 مليار دولار.

وأضاف: إن عدم التطوير المتناسب مع حجم نشاط التصدير في جمارك مهران أدى إلى بقاء حجم الصادرات كما كان في العام الماضي.

واعتبر مدير عام جمارك محافظة ايلام أن حل هذه المشكلة يعتمد على تطوير المنطقة والمساحة الجمركية وبعض المتطلبات التي أجراها العراق في تحديث نظامه.