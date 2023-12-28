ايلام الفيلية.. 540 ناديا رياضيا مرخصا تمارس نشاطاتها في المحافظة

شفق نيوز/ اكد مدير عام الرياضة والشباب في محافظة إيلام الفيلية، اليوم الخميس، إن 540 نادياً رياضياً مرخصاً ينشط في المحافظة.

ونقلت وكالة أنباء فارس الايرانية في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز، عن مدير عام الرياضة والشباب في محافظة إيلام شهاب شهبازي ، يوم الخميس، إن عدد المشاريع التي تم افتتاحها في عهد الحكومة الحالية هو 30 مشروعاً، فضلاً عن 66 المشاريع النشطة والمستمرة.

وأشار شهبازي إلى ضرورة تنظيم الأندية الرياضية، لافتا إلى أنه ينشط في المحافظة 540 نادياً رياضياً مرخصاً بنسبة تحسن 65% مقارنة بالحكومة السابقة التي خلقت فرص عمل لأكثر من 1600 شخص.

وتابع مدير عام الرياضة والشباب بمحافظة إيلام، أن قسم الرياضة والشباب بالمحافظة فاز بـ 28 بطولة عالمية و البطولات الآسيوية 199 بطولة دولية والمشاركة في 60 بطولة المسابقات الدولية ، مشيراً إلى أنه تمت دعوة 49 لاعبا من الرياضيين المحافظة للمنتخبات الوطنية.

وأشار شهبازي الى أن عدد البعثات النشطة في عموم المحافظة 342 و46 على مستوى مركز المحافظة.

وقال: نظراً لأهمية الحيوية في المجتمع وتقدم الرياضة العامة، نظمت هذه الإدارة العامة 14 مهرجاناً رياضياً وريفياً و18 مؤتمراً للمشي العام على جدول الأعمال، كما نجحت في الحصول على المرتبة الرابعة على مستوى ايران.

وأضاف هذا المسؤول انه بحلول نهاية شهر كانون الاول الجاري من هذا العام، يحصل 80٪ من المتقدمين البالغ عددهم 5237 في قائمة انتظار قرض الزواج على هذا التسهيل.