ايلام الفيلية.. 2000 كيلومتر من الطرق العشائرية

شفق نيوز/ كشف مدير عام شؤون العشائر في محافظة إيلام الفيلية، اليوم الثلاثاء، عن وجود أكثر من ألفي كيلومتر من الطرق العشائرية في المحافظة.

وذكر محمد جواد خانزادي في مقابلة مع وسائل إعلام إيرانية، تابعتها وترجمت مضمونها، وكالة شفق نيوز، إن هناك 2300 كيلومتر من الطرق العشائرية في المحافظة، لافتا الى ان المشكلة الرئيسية للطرق العشائرية ترجع إلى الافتقار للبنية التحتية التقنية ووعورة مساحات تواجدها وترحالها.

وأضاف خانزادي، أن الاحصائيات تؤكد وجود 9736 أسرة عشائرية يبلغ عدد سكانها 60 ألف نسمة في محافظة إيلام، مبينا أنهم يتوزعون على شكل 12 قبيلة و35 عشيرة.

ونوه خانزادي إلى أن القيمة الاقتصادية للمنتجات التي تقوم عشائر محافظة ايلام فيلي بانتاجها تزيد عن 35 ألف مليار ريال إيراني.