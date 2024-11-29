ايلام الفيلية.. "گوجه پونه" أكلة أصيلة واقية طبيعية من الشمس نقلها الرعاة لمائدة الايلاميين

شفق نيوز/ گوجه پونه (طماطم بالنعناع البري) هو اسم أحد أطباق محافظة ايلام الفيلية البسيطة والخفيفة التي ربما مر العديد من كل مدينة وبلد بتجربة تناولها مرة واحدة دون معرفة اسمها.

گوجه پونه (الطماطم بالبطنج)

وبحسب تقرير لموقع همشهري أونلاين، ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن منطقة إيلام كانت تعرف باسم بشتكوه قبل العصر البهلوي، لكن الحكومة الايرانية قامت قبل حوالي تسعين عاما، ومن أجل التذكير بعظمة ومجد حضارة إيلام القديمة، بإنشاء منطقة إيلام القديمة من خلال تغيير اسم قرية حسين آباد إلى إيلام، وأصبحت هذه القرية هي المدينة وتم اختيارها لتكون مركزا لمحافظة باسم إيلام.

وتتواجد في إيلام مجموعات عرقية مختلفة ويتحدثون اللغة الكوردية الفيلية، الى جانب الكوردية الكرمانجية، واللكية، واللورية، والعربية.

وتشتهر في هذه المنطقة العديد من الأطباق المحلية، ولعل من مميزاتها المثيرة للاهتمام أسماء الأطباق، مثل باباياري (مكونه الرئيسي هو العدس)، سختي، شله أميري (مكونه الرئيسي هو الماش). والطعام الذي نريد تقديمه هو الطماطم بالنعناع البري (گوجه پونه) واسم الاكلة يتحدث عن مكوناتها.

ويقال أن هذا الطعام كان يستخدمه الرعاة الايلاميون في الماضي، ولكن بسبب مذاقه اللذيذ فهو موجود الآن على مائدة جميع الايلاميين وحتى على مائدة العديد من الإيرانيين في مدن مختلفة.

بالإضافة إلى گوجه پونه يقوم الايلاميون أيضًا بطهي دمي گوجه(خليط من الطماطم والارز والبصل والتوابل) و گوجه پلو- والذي يتم تقديمه مع اللبن الخاثر والخضروات.

المواد اللازمة

كما يوحي الاسم، فإن أهم المكونات المطلوبة لهذا الطبق هي الطماطم والنعناع البري (البطنج). بالإضافة إلى ذلك يستخدم أيضًا البصل والملح والفلفل والبهارات والزبدة أو الزيت المحلي.

كيفية التحضير

لتحضير هذا الطبق، يُقطع البصل ويُقلى في الزبدة حتى يصبح ذهبي اللون. تُقطع الطماطم وتُضاف إلى البصل وتُقلى حتى يُصفى العصير تمامًا ويُقلى. تضاف البهارات والبطنج المفروم ويخلط بعد قليل من التحميص، عندما ترتفع رائحة البطنج، يصبح الطعام جاهزا.

الخواص

يمكن اعتبار (گوجه پونه) وجبة فطور أو وجبة خفيفة لذيذة للغاية. الطماطم المطبوخة، وهي العنصر الأكثر أهمية في هذا الطبق المحلي، تمنح صحة القلب والجهاز الهضمي وجهاز المناعة والعينين والجلد والعظام والدماغ. من خلال زيادة إنتاج الكولاجين، تساعد الطماطم المطبوخة على تجديد شباب الجلد ومنع الشيخوخة المبكرة. كما أن هذا العنصر الغذائي يحمي البشرة من الأضرار الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية ويحسن صحة البشرة ونضارتها.

واستنادا الى الطب التقليدي، فإن النعناع البري او البطنج له طبيعة حارة وجافة ويوصى به لتخفيف ثقل المعدة وانتفاخ البطن ومشاكل الكبد، فهو مريح ومناسب لتخفيف التعب.

ترجمة: وكالة شفق نيوز