ايلام الفيلية.. هزة أرضية تضرب مركز مدينة مهران

شفق نيوز/ تعرضت مدينة مهران في محافظة ايلام الفيلية، الخميس، الى هزة ارضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر.

وجاء في تقرير لوكالة ايسنا الايرانية، ترجمته وكالة شفق نيوز، انه بحسب معهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، ضربت هزة ارضية بقوة 3.0 درجة على مقياس ريختر مدينة مهران في محافظة إيلام على عمق 12 كيلومترا، مضيفا أن الهزة حصلت في الساعة العاشرة و32 دقيقة من ليلة الأربعاء/ الخميس وشعر بها سكان مدينة مهران.

ولم يشر التقرير الى سقوط ضحايا او حصول خسائر مادية جراء الهزة.