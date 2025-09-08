‎ايلام الفيلية.. مصدر لا ينضب للطاقة النظيفة

شفق نيوز/ إيلام

تُعَدّ مدينة دهلران في جنوب محافظة إيلام الفيلية مصدراً واعداً للطاقة النظيفة في غرب إيران، بفضل ما تتمتع به من أشعة شمس متواصلة، وأراضٍ شاسعة قليلة السكان، وموقع جغرافي متميز.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أن دهلران تُعرف بمناخها الحار والجاف، ما يجعلها المنطقة الأكثر ملاءمة في المحافظة لتطوير مشاريع الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية.

وأشار التقرير إلى أن المنطقة لا تمتاز بظروف مناخية وجغرافية فريدة فحسب، بل تحتضن أيضاً البنية التحتية اللازمة لإنشاء محطات شمسية، وهو ما جذب اهتمام المستثمرين من القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضح أن الإمكانات الشمسية لدهلران تتجاوز حدود المحافظة، ومع استكمال المشاريع المخطط لها يمكن أن تتحول المدينة إلى أحد أقطاب إنتاج الكهرباء النظيفة في البلاد.

كما يؤشر إنشاء محطات توليد بقدرات 12 و60 و100 ميغاواط في مناطق مثل دالبري واستقلال إلى بداية تحول هيكلي في قطاع الطاقة هناك، من شأنه أن يغطي احتياجات محافظة إيلام من الكهرباء ويوفر إمكانية تصدير الفائض إلى المناطق المجاورة.