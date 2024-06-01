ايلام الفيلية.. ضجيج المواليد الجديدة في محمية لتكاثر الغزال الأصفر المهدد بالانقراض

شفق نيوز/ اعلن مدير عام حماية البيئة بمحافظة ايلام الفيلية علي رضا محمدي، إن محمية احياء وتكاثر "مانشت وقلارنگ" شهد 6 ولادات لصغار الغزلان الصفراء الإيرانية هذا الربيع.

وقال محمدي بحسب وكالة ارنا، ترجمته وكالة شفق نيوز، ان ولادة صغار الغزلان الصفراء الإيرانية يأتي بعد انقطاع عن التكاثر لمدة عام في هذا الموقع.

وأشار محمدي الى ان سبب انقطاع الولادات في موقع "مانشت وقلارنگ" انه في عام 2021 تم نقل 20 غزالاً بالغاً من الذكور والإناث من هذا الموقع إلى محافظة خوزستان، وذلك بسبب حدوث الجفاف ونفاد الغزلان المتبقية. في موقع إيلام لم تكن في عمر البلوغ والتكاثر، ولم تحدث ولادة الغزال الأصفر الإيراني في موقع الاحياء والتكاثر في "مانشت وقلارنگ" في ربيع العام الماضي.

وذكر أن أول ولادة لهذا النوع من الحيوانات حصلت هذا الربيع، وتدريجيا ولدت خمسة صغار أخرى خلال هذه الفترة.

وأضاف محمدي انه حاليا، باستثناء هذه الصغار الستة، يبلغ عدد الغزلان البالغة في موقع "مانشت وقلارنگ" 32، منها 22 أنثى و10 ذكور.

وذكر محمدي أن موقع "مانشت و قلارنگ" يعد من أنجح المواقع لتربية وإحياء الغزلان الصفراء الإيرانية في البلاد، مضيفا انه في السنوات الأخيرة، تم إرسال 55 غزالاً بالغاً من الذكور والإناث من إيلام إلى محافظات خوزستان ويزد وأردبيل وفي العام الماضي، تم إحضار غزالين بالغين من مازاندران إلى هذا الموقع.

وعن الغرض من نقل وتبادل الغزلان إلى مواقع أخرى، قال محمدي انه من أجل الحفاظ على الصحة الوراثية للغزلان في الأجيال القادمة وتقليل الإخصاب داخل الأسرة، يجب نقل ذكور وإناث الغزلان البالغة بين المواقع المختلفة في البلاد من أجل الحفاظ على صحة الأجيال القادمة بالتكاثر والتزاوج بين أنواع الغزلان المختلفة.

وتبلغ مساحة موقع تكاثر واحياء الغزلان الصفراء الإيرانية "مانشت و قلارنگ" في إيلام، 120 دونما، وقد بدأ هذا الموقع عمله عام 2005 بنقل 6 أيائل بالغة من جزيرة "أشك" ببحيرة أورميا.

ويعتبر هذا الموقع من أنجح مواقع تكاثر واحياء الأنواع المهددة بالانقراض في إيران نظراً لظروفه الجغرافية والبيئية المناسبة، والتكاثر في الوقت المناسب والملائم، والحفاظ على المزاج الطبيعي والبري، وغياب الإصابات والأمراض.

ويعد الغزال الأصفر الإيراني أحد الأنواع المهددة بالانقراض والمدعومة من منظمة حماية البيئة في البلاد، وبحسب القائمة المقدمة من الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (المعروفة بالقائمة الحمراء)، فهو ضمن فئة EN وهو في خطر من الانقراض.