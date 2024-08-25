ايلام الفيلية.. صدور كتاب عن قواعد اللغة الكوردية (البهلوية) لأول مرة

شفق نيوز/ صدر حديثا في محافظة ايلام الكوردية الفيلية في ايران، كتاب "قواعد اللغة الكوردية البهلوية" من تأليف نامدار جابري كأول عمل يصنف بنية اللهجة المعروفة باسم "كوردلي" والمتداولة في مدن دهلران وابدانان وبهله وميمه ودره شهر في المنطقة الجنوبية لمحافظة ايلام وهي تشبه بشكل كامل اللهجة الكرمانجية.

وبحسب تقرير وكالة أنباء كتاب إيران (ايننا) في إيلام وترجمته وكالة شفق نيوز، فإن مؤلف هذا العمل هو أحد الباحثين المختصين المجتهدين باللهجة الدهلرانية وهو أحد الأعضاء الرئيسيين في معهد زاغروس، وقد قام بنشر هذا الكتاب ليكون مصدرا لكل المهتمين باللغة الكوردية البهلية.

واوضح التقرير ان هذا الكتاب كتب باللغتين الفارسية والكوردية ويحتوي على ابحاث نحوية مثل تصريف الأفعال والكلمات التابعة والصفات والضمائر وحروف الجر والأفعال النكرة وغيرها. يتوافق نص العمل مع اللغة الكردية المعيارية، مبينا انه في النهاية توصل المؤلف إلى نتيجة مفادها أن اللغة الكوردية البهلية هي الأكثر شبها مع الفرع الرئيسي للغة الكوردية، الكرمانجية، مقارنة باللهجات الكوردية الأخرى، لأنه من وجهة نظر تاريخية، فإن قبيلة كوردلي القديمة والأصيلة في تعيش كوردستان السورية ومحافظة باطمان في مدينة حسن كيف التي يعود تاريخها إلى عشرة آلاف عام.

وبحسب التقرير نفسه فإن المؤلف نامدار جابري، باحث واستاذ كوردي بهليي، ولد عام 1976 في مدينة دهلران في محافظة إيلام.

حصل على شهادة جامعية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبسبب اهتمامه بلغته الأم (الكوردية)، رفض مواصلة دراسته في مجال الهندسة واصبح همه الاول قواعد اللغة الكوردية وادابها والفلكلور الكوردي، واصدر مجموعة من كتب التعليمية وقصص الاطفال، وأول كتاب عن قواعد اللغة الكوردية البهلية (البهلوية)، إلخ.

ولهذا المؤلف عدة كتب أخرى جاهزة للنشر ونشرت مقالاته في المجلات المتخصصة. تشمل أنشطته الثقافية كونه عضوا في لجنة تحكيم الدورة الخامسة لمهرجان هاژە مهاباد الوطني للقصص الكوردية، وعضوًا في أول جمعية للشعر والأدب في دهلران، وعضوًا في معهد زاغروس وتدريس اللغة الكوردية البهلوية افتراضيا.