ايلام الفيلية تنتج أكثر من مليون طن من المنتجات الزراعية ولكن أراضيها تعاني الانجراف

شفق نيوز/ اعلنت محافظة ايلام الفيلية، اليوم الخميس، أنها تنتج سنويا أكثر من مليون طن من المنتجات الزراعية، مستدركة ان أراضيها تعاني ضعف ما تعانيه كل الاراضي الزراعية في إيران بنحو الضعفين.

وقال رئيس منظمة الجهاد الزراعي في إيلام الفيلية حشمت عزيزيان في مقابلة مع مراسل مهر، ترجمته وكالة شفق نيوز، انه يتم إنتاج مليون طن من المنتجات الزراعية في إيلام كل عام، مضيفا أن هناك حوالي 1,344,000 دونم من الأراضي الصالحة للزراعة في مقاطعة إيلام فيلي، منها حوالي 480,000 دونم من الأراضي المروية.

وأضاف ان تآكل التربة هو أحد التهديدات التي تهدد هذه المنطقة الثمينة في المحافظة، موضحا أن تآكل التربة في المحافظة يعادل تقريباً ضعف تآكل التربة في إيران.

وذكر عزيزيان أنه يتم إنتاج أكثر من مليون طن من المنتجات الزراعية كل عام في إيلام، وهو ما يرتبط بشكل مباشر بنوعية التربة.