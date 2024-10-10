ايلام الفيلية.. تصدير 15 الف طن من المحاصيل الزراعية عبر مهران الى العراق خلال شهر

شفق نيوز/ اعلن مدير الزراعة في مهران بمحافظة ايلام الفيلية محمد جواد رحیمی، اليوم الخميس، تصدير 15 ألف طن من المنتجات الزراعية إلى العراق من حدود مهران خلال شهر واحد.

ونقل تقرير صحفي إيراني ترجمته وكالة شفق نيوز، عن رحيمي قوله خلال الشهر الماضي من العام الجاري، تم إصدار 623 شهادة حجر نباتي زنة 15 ألف طن من الخضروات للعراق، الكمية الأكبر كانت تتعلق بالبطيخ بوزن أربعة آلاف طن وأقل كمية كانت القرنبيط والملفوف والبروكلي والخس والفلفل والثوم وزنة كل منتج 72 طناً.

وأضاف: إن المهام الأساسية للحجر النباتي المرابط على الحدود هي الرقابة والتفتيش ومراقبة دخول وخروج الآفات والأمراض. ويتم ذلك بكفاءة من قبل الخبراء.