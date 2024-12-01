ايلام الفيلية.. تصدير ما قيمته اكثر من مليار دولار من معبر مهران في 8 اشهر

شفق نيوز/ اعلن مدير جمارك محافظة ايلام الفيلية سهراب كمري، يوم الاحد، ان الاشهر الثمانية الماضية من العام الحالي شهدت تصدير ماقيمته مليار و52 مليون دولار من البضائع من خلال معبر مهران الحدودي الى العراق ودول اخرى.

ونقل تقرير صحفي ايراني ترجمته وكالة شفق نيوز، عن كمري قوله ان ما مقداره مليون و859 الف طن من مختلف انواع البضائع بما قيمته مليار و52 مليون و264 الف دولار تم تصديره خلال هذه الفترة.

واضاف ان معدل ايرادات المحافظة من التعرفة الجمركية خلال المدة ذاتها بلغت 341 مليار ريال ايراني.

وتابع كمري ان ما معدله 600 شاحنة تقل البضائع المصدرة والتجارية تمر من خلال معبر مهران الدولي بشكل يومي بعد استكمال الاجراءات الجمركية.

ونوه الى ان القسم الاكبر من البضائع المصدرة يضم انواعا من معدات الطاقة والصلب والمحاصيل الزراعية والبتروكيميائية والمواد الانشائية والكاشي (البلاط) والسيراميك والمنتجات المعدنية والبلاستيكية

كما اضف كمري انه في إطار مكافحة تهريب البضائع، تم ضبط 63 حالة اكتشاف بضائع مهربة بكافة أنواعها بقيمة 709 مليارات ريال، مرتفعة بنسبة 96% من حيث القيمة و29% من حيث العدد مقارنة إلى العام السابق.