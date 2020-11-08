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ايلام الفيلية تصدر أكثر من 48 ألف طن من البضائع إلى العراق

Category: اخبار فيلي

Date: 2020-11-08T16:16:21+0000
ايلام الفيلية تصدر أكثر من 48 ألف طن من البضائع إلى العراق

شفق نيوز/ قال المدير العام لدائرة الجمارك بمحافظة ايلام الفيلية (غرب إيران) إن الأنشطة التجارية والاقتصادية في منفذ مهران الحدودي الدولي مع العراق يستمر وفقا لجمیع البروتوکولات الصحیة، بعد انقطاع لثلاثة أشهر.

وقال روح الله غلامي إن هناك 300 شاحنة ايرانية تعبر منفذ مهران الى العراق يومياً بعد مراقبة جميع التوصيات الصحية منعا لتفشي كورونا.

وفیما یتعلق بتصدير المنتجات الزراعية إلى العراق عبر المنفذ اوضح غلامي أنه تم تصدير أكثر من 48 ألف طن من هذه المنتجات الى العراق خلال ثمانية أشهر حيث بلغت قيمة السلع المصدرة 24 مليون و780 ألف دولار.

وأضاف تم تصدير هذه السلع بعد توقف دام أكثر من ثلاثة اشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتابع بالقول ان السلع التي يتم تصديرها الى العراق عبر منفذ مهران تشمل المواد الغذائية والمواد البلاستيكية والزجاج و السيارات و الفولاذ و مواد البناء.

وأصبحت مدينة مهران اليوم مركزا لأنشطة التصدير وعبور الزوار الى العراق  كون هذه المدينة في محافظة إيلام، أقرب مدينة حدودية لايران إلى بغداد والعتبات في العراق.

وتقع مدينة مهران الحدودية على بعد 85 كم جنوب غرب إيلام.

 

 


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