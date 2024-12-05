ايلام الفيلية تصدر صناعاتها اليدوية إلى الأسواق العالمية

شفق نيوز/ أعلن المدير العام للتراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية في محافظة إيلام الفيلية فرزاد شريفي، اليوم الخميس، عن تصدير منتجات نسج الحصير على نطاق واسع من مدينة آبدانان إلى سلطنة عمان.

وبحسب تقرير صحفي إيراني، ترجمته وكالة شفق نيوز، قال فرزاد شريفي: تمكنت الفنانة الموهوبة پروانه درویشی من قرية جابر أنصار، من تصدير أكثر من 500 منتج من الحصران عالية الجودة إلى السوق العمانية.

ووفقا للمدير العام للتراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية في محافظة إيلام، فإن هذا الإنجاز القيم، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للنساء الريفيات، يعد خطوة مهمة في اتجاه تقديم الحرف اليدوية الأصيلة إلى العالم.

وأشار إلى أهمية الحرف اليدوية في اقتصاد البلاد، وقال: الحرف اليدوية ليست رمزًا لذوق وفن الإيرانيين فحسب، بل لها أيضا مساهمة كبيرة في جلب الايرادات المالية الى ايران.

وقال الشريفي: إن تصدير منتجات ابدانان من الحصران إلى السلطنة يدل على الجودة العالية للمنتجات المحلية وقبولها في الأسواق العالمية.

إن تصدير منتجات حصران ابدانان إلى سلطنة عمان، بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي وخلق فرص العمل للنساء الريفيات، سيساعد أيضا في إدخال الثقافة الإيرانية الغنية والأصيلة إلى المنطقة.