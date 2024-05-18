ايلام الفيلية.. تسجيل 38 أثراً تاريخيا للمحافظة خلال العامين الماضيين

شفق نيوز/ أعلن المدير العام للتراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة في محافظة إيلام عن تسجيل 38 أثراً تاريخيا لمحافظة إيلام خلال العامين الماضيين.

وجاء في تقرير لوكالة مهر الايرانية وترجمته وكالة شفق نيوز، ان المدير العام للتراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية في محافظة إيلام فرزاد شریفی أكد أنه في مجال التراث الثقافي، تم اتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك عملية التنقيب والإنقاذ الطارئة لتل کنارگذر الواقع في مدينة أيوان من التابعة للمحافظة، وعملية التنقيب الأثري في موقع چغاگلان في مدينة مهران، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد المنطقة وحدود مدينة دره‌شهر، ومن المتوقع أن يتم الحصول على المساعدات اللازمة في جذب الائتمان لتحديد المنطقة وحدودها.

وأضاف شريفي انه تم ايضا القيام بأنشطة مثل إعادة بناء وترميم قلعة والي كهره هليلان من قبل الجهات المانحة، والتحقيق في المعالم التاريخية للمدن وتحديدها، وإعداد اطلس شامل لمدينة دهلران، وترميم قلعة الوالي، ونقل معلمين تاريخيين في کنجانچم و میرغلام هاشمي للقطاع الخاص، وتسجيل 906 آثار تاريخية، منها 38 أثرا تاريخياً تم تسجيلها وطنياً في العامين الماضيين، وكذلك المشاركة في معارض الحرف اليدوية في الخارج (العراق)، والحصول على ختم الأصالة الوطني لـ 23 منتجات الحرف اليدوية خلال السنوات الماضية، ولحسن الحظ أن 23 منتجا من المحافظة حصلوا على الختم الوطني للأصالة خلال عام واحد، حيث أن إجمالي 46 منتجا حاصل على الختم الوطني للأصالة، وهي تظهر بأن محافظة إيلام منطقة سياحة ناشئة.