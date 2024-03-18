ايلام الفيلية.. تجارة "حصران كبوبافي" تنتعش في العراق ودول الخليج (صور)

شفق نيوز/ اكد المدير العام للتراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة في محافظة إيلام الفيلية فرزاد شريفي، اليوم الاثنين، بأن صناعة الحصران المحلية التي تسمى "كبوبافي" في مدينة آبدانان بمحافظة ايلام تلاقي رواجا في دول الخليج والعراق.

ونقلت وكالة انباء مهر الايرانية في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز، عن شريفي قوله، إن "إنتاج الحصير القطني هو أحد المنتجات الرائدة ونتيجة لأعمال السيدة بروانه درويشي، إحدى الحرفيات من قرية جابر، في مدينة آبدانان".

وأضاف المدير العام للتراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية في إيلام، انه "لحسن الحظ، حظي هذا المنتج باهتمام وترحيب دول الخليج، وخاصة سلطنة عمان والعراق، ويتم تقديم الطلبات بشكل دائم".

وذكر الشريفي، بـ"حسب هذا الحرفية، منذ بداية العام الجاري تم تصدير 5000 صينية خوص إلى سلطنة عمان، كما تم طلب 10000 صينية خوص لإرسالها إلى العراق، وكذلك الدول الأوروبية، بحسب إعلانات واسعة عبر الفضاء الافتراضي"، مبينا أنه "لاقى الترحيب من قبل رجال الأعمال وقاموا بتسجيل طلباتهم للعام المقبل".

وتابع الشريفي ان "بروانه درويشي، رائدة الأعمال من قرية جابر أنصار، وإحدى رائدات الأعمال الناجحات في مدينة آبدانان، تمكنت من خلق فرص عمل مباشرة لـ60 شخصا من خلال إنشاء ورش إنتاج وإنشاء الحرف اليدوية".