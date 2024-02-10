ايلام الفيلية.. بساط "الكليم" ينسج في 52 ورشة ويصدر إلى 20 دولة (صور)

شفق نيوز/ تعد صناعة البساط المنقوش يدويا (الكليم) من حيث الاصالة من اهم الصناعات اليدوية في محافظة ايلام الفيلية، حيث يعمل نحو نصف العاملين في الصناعات اليدوية في هذه المحافظة في إنتاج (الكليم).

والبساط (الكليم) عبارة عن مزيج من البساط العادي وعقدة السجاد في متنه، وقد شكل مزيج نسيج البساط (النسيج الصوفي) وزخارفه مع العقدة الكاملة عنوانا لأصالة البساط (الكليم) لسجادة إيلام الجميلة.

تمتاز صناعة الكليم في إيلام بمواصفات خاصة تختلف عن المناطق الأخرى ويتم إنتاج عدة آلاف من الأمتار سنويا. وحاليا، أصبح الكليم صناعة شائعة في كل مكان في محافظة إيلام ويعمل أكثر من أربعة آلاف شخص في هذه الحرفة اليدوية الجميلة، على الرغم من أن حرفيي هذه المهنة يواجهون العديد من المشاكل، إلا أن اسم وسمعة سجادة إيلام فيلي أصبحت مشهورة على مستوى ايران والعالم.

واليوم يقوم أكثر من أربعة آلاف شخص في 52 ورشة بنسج بسط الكليم. ويتم تصدير الكليم في المصنوع في إيلام في أكثر من 20 دولة حول العالم، فضلا عن تداولها في الأسواق المحلية في إيران.