ايلام الفيلية.. المنتجات اليدوية المحلية تحقق مبيعات بنحو 7 مليارات تومان

شفق نيوز/ أعلن المدير العام للتراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة في محافظة إيلام الفيلية، عن بيع 6 مليارات و830 مليون تومان من منتجات الحرف اليدوية في إيلام خلال ايام الزيارة الاربعينية في العراق.

وقال فرزاد شريفي: بحسب إقامة معارض الحرف اليدوية والهدايا التذكارية المحلية في إيلام والمدن الأخرى التابعة لها، فقد بلغت مبيعات منتجات الحرف اليدوية في هذه المعارض 6.830 مليار تومان.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة مهر للأنباء وترجمته وكالة شفق نيوز، أعلن فرزاد شريفي انه بحسب إقامة معارض الحرف اليدوية والهدايا التذكارية المحلية في إيلام والمدن الأخرى التابعة لها، فقد بلغت مبيعات منتجات الحرف اليدوية في هذه المعارض 6.830 مليار تومان.

وأضاف: محافظة إيلام من المحافظات الرائدة في مجال الإنتاج المحلي وخاصة الحرف اليدوية، وتم إنشاء 120 كشكا لمنتجات الحرف اليدوية في معارض الحرف اليدوية في إيلام والمدن الأخرى لبيع المصنوعات اليدوية.

وتابع شريفي: السجاد المنقوش (الكليم) هو أهم وأبرز الصناعات اليدوية في محافظة إيلام، ووفقا لمؤشرات مثل الخلفية والعدد الكبير من الأشخاص الذين يعملون في هذه الصناعة، فقد تم تقديمها كمدينة وطنية للسجاد المنقوش.