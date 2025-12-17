انطلاق المرحلة الأخيرة لتطوير منفذ "چيلات" الحدودي بين إيلام الفيلية وميسان العراقية

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلن محافظ إيلام الفيلية في إيران، أحمد كرمي، يوم الأربعاء، عن انطلاق المرحلة النهائية من التنسيق المشترك بين إيران والعراق لاستكمال مشروع تطوير البنى التحتية لمنفذ "چیلات" الحدودي.

وقال كرمي في مؤتمر صحفي لدى وصوله إلى محافظة ميسان العراقية، وتابعته وترجمته وكالة شفق نيوز، إن الزيارة تهدف إلى متابعة الاتفاقات والتفاهمات التنفيذية المتعلقة بتشغيل وتجهيز منفذ "چیلات" الحدودي الذي يُعد من "الأولويات الإستراتيجية لمحافظة إيلام، ويحظى باهتمام وطني في إطار دعم التعاون الحدودي بين البلدين".

وأوضح أن الجانبين سيبحثان خلال الزيارة آليات تنفيذ مذكرات التفاهم السابقة، لا سيما ما يتعلق باستكمال البنى التحتية في الجانب العراقي، بما يضمن تهيئة المنفذ للاستخدام التجاري واستقبال الزائرين بشكل كامل.

وأشار محافظ إيلام إلى أن الأشهر الماضية شهدت تنفيذ مشاريع خدمية مهمة في الجانب الإيراني، شملت مد شبكات الألياف الضوئية، وخطوط نقل الغاز، وتأمين مصادر المياه، فضلاً عن استكمال الطريق المؤدي إلى النقطة الصفرية للحدود، مؤكداً أن معظم البنى التحتية الأساسية باتت جاهزة للدخول في مرحلة التشغيل.

وأضاف أن المخطط الشامل لمنفذ "چیلات" الحدودي استكمل مراحله الدراسية والتصميمية، وتم إعداده برؤية مستقبلية وبعد وطني، مشيراً إلى أن المشروع يحظى حالياً باهتمام خاص من قبل الجهات المعنية بتنظيم زيارة الأربعين.

وبين أن الهدف يتمثل في إنشاء منفذ دولي دائم يسهم في تنشيط الحركة التجارية، إلى جانب تخفيف الضغط عن منفذ مهران خلال مواسم الزيارات المليونية.

وفي سياق متصل، كشف كرمي عن زيارة مرتقبة لنائب وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية والشرطة، الفريق بورجمشيديان، إلى محافظة إيلام، بهدف الاطلاع ميدانياً على سير العمل في مشاريع البنى التحتية الخاصة بمنفذ "چیلات".

وأكد محافظ إيلام متانة العلاقات الثنائية بين إيران والعراق، مشيراً إلى أن التعاون المشترك في مجال تطوير المنافذ الحدودية وتسهيل حركة الزائرين إلى العتبات المقدسة من شأنه أن يفتح آفاقا اقتصادية واعدة أمام سكان المناطق الحدودية والقطاعات التجارية في الجانبين.

مشروع إستراتيجي لتنمية جنوب إيلام

ويعد منفذ "چیلات" الحدودي من المشاريع الحيوية في محافظة إيلام، بعد موافقة الحكومة العراقية على إدراجه ضمن شبكة المنافذ الرسمية بين البلدين.

ويقع المنفذ في قضاء دهلران بمحافظة إيلام، بمحاذاة محافظة ميسان العراقية، ويتميز بموقع جغرافي يؤهله ليكون مركزاً مهماً لتصدير البضائع الإيرانية وتعزيز التبادل التجاري مع العراق ودول الجوار.

ومن المتوقع أن يسهم تشغيل المنفذ في استيعاب جزء كبير من حركة زائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، الأمر الذي من شأنه تقليل الزخم المروري على منفذ مهران وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للزائرين في كلا الجانبين.

يذكر أن محافظة إيلام تمتلك حدوداً مشتركة مع العراق تمتد لنحو 430 كيلومتراً، منها قرابة 220 كيلومتراً ضمن قضاء دهلران، حيث ينتظر أن يشكل تطوير منفذ "چیلات" رافعة اقتصادية جديدة تسهم في تعزيز فرص الاستثمار وتوفير فرص العمل وتنمية المناطق الجنوبية من المحافظة.