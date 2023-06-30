انجز في 9 أشهر.. افتتاح أول مجمع سكني خيري للأيتام في خانقين  (صور)

شفق نيوز/ افتتح مساء اليوم الجمعة، مجمع أحباب الله الواقع في مدينة خانقين بمحافظة ديالى، لإيواء الفقراء اليتامى بحضور جمع غفير من أهالي خانقين.

وقال علي طالب المشرف على بناء المجمع في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "الهدف من هذا المشروع هو تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي وإيواء عوائل الأيتام الذين تقطعت بهم السبل".

وأضاف أن "المشروع أقيم من خلال جمع التبرعات والمساعدات من الأهالي والخيرين وهو جزء من مشروع أكبر لإيواء ألف عائلة يتيم في القضاء".

واشار إلى ان "المشروع يتضمن 15 دارا سكنية مجهزة بالمستلزمات الأساسية وقد تم اختيار العوائل وفقا لمعايير تم وضعها من قبل لجنة مختصة".

ووضع حجر الاساس للمشروع في عيد الأضحى الماضي وقد استغرقت عملية البناء تسعة أشهر حسب القائمين.