الأول من نوعه في العراق والشرق الاوسط.. خانقين تحتضن سباقاً لسيارات الاطفال

شفق نيوز/ تستعد مدينة خانقين شمال شرقي ديالى، لاحتضان سباق لسيارات الأطفال يعد الأول من نوعه في العراق والشرق الاوسط.

وقال مدير مشروع السباق الفنان اياد جبار لوكالة شفق نيوز، إن "السباق يتضمن سيارات اطفال (شحن 12 فولت) ويتبارى 20 طفلا لخوض السباق في خانقين منتصف اذار الحالي تتخلله فعاليات متعددة ويترشح الفائزين الثلاث الاوائل لخوض السباق النهائي الذي يشمل محافظات عدة".

وبين جبار أن "السباق سيقام ايضا في محافظات بابل والانبار ونينوى ومحافظات كوردستان ويترشح الفائزين الثلاث الاوائل للمسابقة المركزية"، مشيرا الى ان "مشروع السباق طامح وهادف يغني الأطفال عن ألعاب العنف والتوحد التي يمارسونها".

واكد ان "هذا النوع من السباقات نادر دولياً، وبعيد عن اي مخاطر إذ لا تتجاوز مسافة السباق كيلومترا واحدا والمشاركة تنحصر بين أعمار 5-9 سنوات"، لافتا الى ان "مشروع السباق يمول بالدعم الذاتي وسط مساع لمفاتحة الجهات الحكومية بدعم المشروع الهادف".

وقال جبار إن "اقامة السباق في خانقين يأتي عرفانا بعراقة خانقين وتاريخها العريق على مر العقود الى جانب الاهداف الاجتماعية الأخرى بابعاد الاطفال عن ألعاب العنف وما تسببه للاطفال من مشاكل نفسية".