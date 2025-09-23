الهيئة التنسيقية للكورد الفيليين تعلن موقفها من انتخابات تشرين

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الهيئة التنسيقية للكورد الفيليين، يوم الثلاثاء، عن موقفها من الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

وقالت الهيئة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "الانتخابات البرلمانية السادسة محطة جديدة ينتظرها العراقيون، وننتظرها نحن الكورد الفيليين كجزء أصيل من هذا الشعب، لنقف مع دعوة المرجعية الرشيدة وكل الأصوات الحرة التي شددت مراراً على اختيار الأكفأ لخدمة البلاد، والابتعاد عن أولئك الذين أثروا على حساب المواطن الفقير".

وأضاف أن "المواطن اليوم مطالب بالتأني وعدم التفريط بصوته مقابل المغريات، لأن نتائج الاختيار ستنعكس على السنوات الأربع القادمة"، مشيراً إلى أن "المرشح الكوردي جزء من المجتمع العراقي المتنوع، وناخبيه لا يقتصرون على أبناء قوميته، بل على كل المكونات، كونه تكليفاً لخدمة جميع العراقيين دون تمييز".

ودعا البيان الناخبين الكورد في بغداد وديالى وواسط وكركوك ونينوى والفرات الأوسط وجنوب العراق، إلى "التصويت للمرشحين الكورد النزيهين والوطنيين ضمن دوائرهم الانتخابية وعدم هدر الأصوات"، مشدداً على ضرورة "مساندة من أثبتوا نجاحهم في التجربة السابقة، وإقصاء من أخفقوا، مع التدقيق في برامج المرشحين الجدد ومعرفة قدراتهم من خلال التقييم الشعبي".

وأشار إلى أن "مقعد كوتا الكورد الفيليين في واسط سيكون هذه المرة مفتوحاً للتصويت من جميع المحافظات العراقية بما فيها إقليم كوردستان"، مؤكداً على أهمية اختيار المرشح "النزيه والكفوء والشجاع الذي يكون مدافعاً جريئاً عن الحقوق تحت قبة البرلمان".

وختم البيان بالقول: "المواطن الفيلي يطالب المرشحين ببرنامج انتخابي واضح وقابل للتنفيذ، بعيداً عن الوعود الفضفاضة، وأن يكونوا على قدر المسؤولية لإعادة ثقة الشعب بهم".