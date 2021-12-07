النقل العراقية تستذكر إزالة الاثار السيئة عن الكورد الفيليين

شفق نيوز/ نظمت وزارة النقل العراقية، يوم الثلاثاء، ندوة استذكارية لإزالة الآثار السيئة عن الكورد الفيليين عبر قرار قضائي من المحكمة الاتحادية العليا.

وقالت الوزارة، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها وبالتنسيق مع الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيلية نظمت، اليوم، ندوة استذكارية في مقر الوزارة بمناسبة الذكرى الحادية عشر لصدور قرار المحكمة الاتحادية العراقية العليا لصالح الكورد الفيليين والذي قضى باعتبارهم "مكون".

وأضاف البيان، أن مسؤول لجنة الكورد الفيليين في وزارة النقل صلاح شمشير، استهل الندوة لمناقشة القرارات الصادرة عن مجلس الوزارة بالتعاون مع الهيئة التنسيقية للكورد الفيليين وبحضور الشخصيات ذات العلاقة والقضاة والأكاديميين.

وأشار شمشير، إلى أن القرار صدر بعد مخاوف من عدم انصافنا، وقد رحبنا كثيراً بقرار المحكمة الجنائية العليا الأخير الذي عرف قضية تهجير وقتل الكورد الفيلية بالابادة الجماعية وتوسمنا خيراً عندما ارجعت لنا الجنسية العراقية واعتبار الفيليين مكون مهم في العراق، لكن للأسف الشديد لم ننصف في الآونة الاخيرة لعدم وجود جدية من قبل الاحزاب والجهات لإيجاد حلول لمشاكلنا من اجل بقائها ضمن اطار حقيقي.