النباتات الجبلية تواجه خطر الانقراض في إيلام الفيلية (صور)

شفق نيوز/ أعلنت الإدارة العامة للموارد الطبيعية وإدارة المياه في محافظة إيلام الفيلية، غربي إيران، أن المحافظة تحتوي على الكثير من النباتات والأعشاب الجبلية الطبيعية التي تستخدم كدواء وغذاء من قبل السكان المحليين لسنوات عديدة، مستدركة أن هذه النباتات الجبلية تعرضت في السنوات الأخيرة للحصاد المفرط وحصلت أضرار لا يمكن إصلاحها.

ونقل تقرير أوردته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، وترجمته وكالة شفق نيوز، عن رئيس الإدارة العامة للموارد الطبيعية وإدارة مستجمعات المياه في مقاطعة إيلام فيلي، ياسم خان محمديان، قوله إن المحافظة تحتوي على الموارد الغنية من حيث الأنواع المختلفة من الأعشاب الطبية والدوائية والنباتات الصالحة للأكل، والتي استخدمها السكان المحليون لسنوات عديدة.

ولفت محمديان إلى أن هذه النباتات تحظى دائماً بالعديد من المعجبين في المحافظة وحتى من خارجها، ولكن في السنوات الأخيرة تسبب الحصاد المفرط للنباتات الجبلية الصالحة للأكل بأضرار لا يمكن إصلاحها.

وأضاف أن الحصاد العشوائي وفسح المجال أمام التجار جعل النباتات الجبلية في هذه المحافظة تواجه خطر الانقراض، مؤكداً أن المناطق الطبيعية في محافظة إيلام تتمتع بالكثير من المواهب والقدرات فيما يتعلق بالنباتات الطبية وهي تعتبر مهداً لإنتاج النباتات الطبية والصالحة للأكل، لكن التصرفات غير المنطقية تهدد هذا المجال.

كما نقل التقرير عن الخبيرة الزراعية أتنا حكيمي، قولها إن خطر الانقراض يستهدف النباتات الجبلية في إيلام، موضحة أن الحصاد العشوائي للنباتات الطبية من مناطق الموارد الطبيعية، خاصة في السنوات الأخيرة، بعدما تعرضت الموارد الطبيعية لضغوط بيئية شديدة بسبب الجفاف المستمر، أدى إلى إتلاف النباتات الطبية وانخفاض المساحة والكثافة، وتسبب في النهاية في خطر انقراض النباتات الطبية، ومن بينها بعض الأنواع النباتية القيمة.

وتابعت حكيمي أنه نظراً إلى أنه من المستحيل فرض حظر حصاد هذه الأنواع من المنتجات بشكل مطلق في المجتمع، خاصة وأن البعض يحصد هذه النباتات باقتلاعها من الجذور والأبصال والبذور، لذلك لن تشهد السنوات المقبلة تجديداً لأجيالها، وستنخفض كمية تواجدها عاماً بعد عام.

ترجمة وكالة شفق نيوز