الموقف الوبائي في ايلام وكرماشان

شفق نيوز/ سلجت كل من محافظتي ايلام وكرماشان ذات الغالبية الكوردية الفيلية أكثر من 23 الف اصابة بفيروس كورونا منذ تفشي ظهور الوباء في إيران والى الآن.

وقال رئيس جامعة العلوم الطبية في محافظة ايلام الفيلية ان اعداد المصابين بفيروس كورونا ولغاية ظهر اليوم بلغت 11044 شخصا توفي من بينهم 260 مريضا.

واضاف انه تم تسجيل 87 اصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

جدير بالذكر ان مهدي محمدي مسؤول مركز شؤون فيروس كورونا في جامعة العلوم الطبية في كرماشان قد اعلن انه منذ تفشي فيروس كورونا ولغاية اليوم سجلت المحافظة 13 الفا و307 اصابات بالوباء تعافى منهم 12 الفا و194 مصابا وتوفي 629.