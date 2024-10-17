الموت يغيّب "كاسر الجبال" رضا الفيلي

شفق نيوز/ غيّب الموت رضا حسن الفيلي، المعروف "كاسر الجبال" عن عمر يناهز 89 عامًا.

يعد الفيلي أحد المناضلين في ثورة ايلول في ستينيات القرن المنصرم حيث جمع بين دوره كمعالج للجرحى ومقاتل في الثورة الكوردية، وقد عُرف بشجاعته وتفانيه ولقب بالدكتور.

كان الفيلي من المقربين للزعيم الكوردي البارز إدريس بارزاني وشارك في العديد من المعارك إلى جانبه.

وقال ذوو الراحل لوكالة شفق نيوز، إن الفيلي تعرض للاختطاف عند عودته إلى كوردستان من قبل نظام البعث السابق، وتعرض ابنه شوان للاعتقال ومن ثم الإعدام بسبب رفضه الانصياع للنظام.

و"الدكتور رضا الفيلي" يعد زوج الراحلة قمر ناز كريم كرم الفيلي، التي انضمت وأسرتها الى صفوف الحزب الديمقراطي الكوردستاني في أواخر خمسينيات القرن الماضي، وعملت في مجال التمريض والقبالة للسكان في اقليم كوردستان.

وتُعد الراحلة أول امرأة من شريحة الكورد الفيليين حملت السلاح مع قوات بيشمركة كوردستان في ثورة أيلول مطلع ستينيات القرن المنصرم.