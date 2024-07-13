الموت يغيب الكاتب والصحفي الكوردي محسن بني ويس

شفق نيوز/ توفي في احدى مستشفيات بغداد، اليوم السبت، الكاتب والصحفي والتربوي البارز محسن بني ويس بعد صراع طويل مع المرض.

وذكر مصدر مقرب من اسرة الراحل في حديث لوكالة شفق نيوز، ان بني ويس فارق الحياة اليوم السبت بعد فترة وجيزة من اجرائه عملية جراحية في احدى مستشفيات بغداد.

ويعد الكاتب والصحفي والتربوي محسن بني ويس من رواد الكتابة باللهجة الكوردية الكلهورية الفيلية وهو من مواليد خانقين في أربعينيات القرن المنصرم، وله العديد من المؤلفات والترجمات ومن بينها كتاب (قلادة الوند) الذي صدر عن دار الثقافة والنشر الكوردية عام 1988 وهو عبارة عن اكثر من الف مثل وكناية باللهجة الكوردية الكلهورية الفيلية ومايقابلها باللهجة السورانية وكذلك رواية (عهد الاخوة) باللهجة نفسها وترجم العديد من الكتب من اللغة الكوردية الى اللغة العربية وبالعكس، فضلا عن العشرات من المقالات والبحوث في مجلات بيان وروشنبيري نوي اللتان كانتا تصدران عن دار الثقافة والنشر الكوردية.

يذكر أن الكاتب محسن بني ويس من مواليد خانقين منتصف أربعينيات القرن الماضي وهو من عشيرة قره لوس الكوردية العريقة، انهى دراسته الاولية في خانقين وتخرج في معهد اعداد المعلمين في بعقوبة بمحافظة ديالى ويعد من الرعيل الأول من معلمي اللغة الكوردية بعد إقرار الدراسة الكوردية في خانقين بعد اتفاقية 11 اذار عام 1970، ولمواقفه القومية تعرض للعديد من المضايقات والسجن والترحيل الى جنوب العراق بعد انتكاسة ثورة أيلول عام 1975.