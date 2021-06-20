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الموارد المائية تعد خطةً لتطهير شريان خانقين

Category: اخبار فيلي

Date: 2021-06-20T07:41:07+0000
الموارد المائية تعد خطةً لتطهير شريان خانقين

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الموارد المائية في خانقين اليوم الأحد، عن إعداد خطة لتطهير وكري نهر الوند مطلع الشهر المقبل من قبل مديرية مشاريع الري والبزل التابعة للموارد المائية بديالى.

وقال مدير الدائرة مؤيد شاكر لوكالة شفق نيوز؛ ان دائرة مشاريع الري والبزل ستبدأ في الاول من تموز المقبل حملة كري وتطهير نهر الوند بطول 3 كم داخل قضاء خانقين عبر آليات عملاقة لتطهيره من الادغال وزيادة سريان المياه بالشكل المطلوب الى جانب إضفاء جمالية لمدينة خانقين.

وبين شاكر؛ أن الحملة ستطلق بالتنسيق مع دائرة الموارد المائية في خانقين وان الخطة تهدف لازالة عوائق جريان المياه.

وعن المخزون المائي في سد الوند اكد شاكر ان المخزون الحالي يتجاوز 31 مليون م2 ولا وجود لأي انخفاض في المناسيب جراء تعزيز نهر الوند باطلاقات مائية من نهر سيروان بالتنسيق مع حكومة كوردستان.

الى ذلك؛ أفاد مدير الموارد المائية بإطلاق خطة تدريجية لحفر الابار في خانقين وتأهيل 14 بئرا قديما لتعزيز الايرادات المائية في ديالى ومواجهة ازمة المياه.

ويعد نهر الوند الشريان الرئيسي للمياه في خانقين والذي يؤمن مياه السقي للخطط الزراعية وماء الشرب لاغلب مجمعات التصفية.

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