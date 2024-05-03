المندلاوي يُخصص 50 بعثة دراسية للطلبة الفيليين ويعد المشاركة في الانتخابات "الطريق الامثل"

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، يوم الجمعة، تخصيص 50 بعثة دراسية للطلبة الفيليين، عاداً المشاركة في الانتخابات "الطريق الامثل" لتحصيل حقوق المكون.

جاء ذلك خلال رعايته مؤتمر (الطاقات والكفاءات للكورد الفيليين ) بحضور نخبوي كبير، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأشاد المندلاوي بـ"دور رئيس مجلس الوزراء في دعم المكون الفيلي وتخصيص المبالغ اللازمة في الموازنة للنهوض بواقع قضاء مندلي".

وأكد المندلاوي، أن "المشاركة في الانتخابات هي الطريق الامثل لتحصيل حقوق الفيليين والانتقال بها الى مرحلة عملية".

وأعلن عن "تشكيل مكتب خاص لتثبيت حقوق الفيليين وتأسيس لجنة النخب والكفاءات الكوردية الفيلية تتولى تنفيذ 3 بنود رئيسية".

كما اعلن المندلاوي تخصيص "50 بعثة دراسية للطلبة الفيليين"، مطالباً الحكومة بتوفير قطعة أرض لإقامة متحف يوثق جرائم النظام البائد بحقهم".

وطالب المندلاوي بـ"مراجعة أعمال اللجان الحكومية المعنية بالفيليين ضمن سقوف زمنية محددة لإزالة الآثار السلبية الناتجة عن قرارات النظام البائد بحقهم".

ودعا إلى "توثيق الجرائم المرتكبة بحق الكورد الفيليين وتقديمها للرأي العام المحلي والدولي"، موجهاً بـ"تأسيس مركز الدراسات التخصصية الفيلية ووضع خطة لافتتاح مركز إعداد القادة الفيليين".