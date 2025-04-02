المندلاوي يجدد التزامه بـ"يوم الشهيد الفيلي": تشريع القوانين وتعزيز المشاركة السياسية

شفق نيوز/‏ أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، يوم الأربعاء، التزامه بالعمل الدؤوب مع الحكومة الاتحادية والجهات المعنية لتشريع القوانين الضامنة للمساواة وتعزيز المشاركة السياسية الفاعلة لجميع أبناء المكون الكوردي الفيلي.

وذكر بيان للمندلاوي ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بمناسبة يوم الشهيد الفيلي نستذكر بقلوب تفيض إجلالا لتضحيات شهداء الكورد الفيليين 2 - نيسان في هذا اليوم الخالد أرواح شهداء الكورد الفيليين الذين سطروا بدمائهم ملحمة الوفاء للوطن".

وأضاف، أن "ذكراهم ليست مجرد وقفة احترام بل دليل ساطع على التلاحم بين مكونات العراق وتذكير بأن لا سلطان لظالم على حر أبي وإن كان هذا الظالم هو طاغية القرن العشرين بكل جوره وبطش زبانيته".

وتابع، "إننا كممثلين للشعب العراقي في مجلس النواب نُجدد التزامنا بالعمل الدؤوب مع الحكومة الاتحادية والجهات المعنية لتشريع القوانين الضامنة للمساواة وتبني مبادرات تُعيد الاعتبار للمناطق المهمشة التي تمثل العمق الجغرافي للكورد الفيليين وتعزيز المشاركة السياسية الفاعلة لجميع أبناء المكون الكوردي الفيلي الكريم".

واختتم بالقول "لتبقى أرواح الشهداء شعلة نقتدي بها في مسيرتنا نحو عراق موحد يحاكي بكرامته وشموخه وعراقة تأريخه الممتد إلى فجر التأريخ".

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد استقبل في وقت سابق من اليوم الأربعاء، مجموعة من ذوي شهداء الكورد الفيليين، بمناسبة يوم "الشهيد الفيلي العراقي" الذي يُصادف 2 نيسان من كل عام.

وأكد السوداني في كلمته، وفق بيان عن مكتبه ورد الى وكالة شفق نيوز، أن هذا اليوم يمثل مناسبة لاستحضار الذكرى الأليمة لأبشع الجرائم التي ارتكبها النظام الدكتاتوري بحق الكورد الفيليين، وهي واحدة من أسوأ الفصول في تاريخ النظام البائد، مشدداً على أن هذه الجرائم كانت نتيجة الانتماء والهوية الدينية لهذا المكون الأصيل في العراق.

وأشار السوداني، إلى مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها لتكريم الكورد الفيليين، ومنها تخصيص يوم 2 نيسان ليكون يوماً رسمياً للشهيد الفيلي، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض لمقبرة الشهداء الفيليين.

وأوضح أن الحكومة قد أصدرت توجيهاً لتسهيل الإجراءات المتعلقة بإصدار الجنسية وتصحيح المعاملات الخاصة بالكرد الفيليين، كما تم تكليف لجنة لمتابعة قضايا هذا المكون.

وأُقر يوم الشهيد الفيلي عقب عدة حملات تهجير وإبادة جماعية تعرض لها الفيليون بين أعوام – 1970 – 2003، ومن ثم حرمانهم من الجنسية العراقية واعتبارهم إيرانيين، حيث تم ترحيل مئات الآلاف واختفاء أكثر من 20 ألف آخرين لم يتم العثور على رفاتهم لغاية اليوم.