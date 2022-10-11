المندلاوي: الكورد الفيليون تعرضوا لأبشع أنواع البطش والظلم في النظام السابق

شفق نيوز/ ذكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، يوم الثلاثاء، أن الكورد الفيليين تعرضوا لأبشع أنواع البطش والظلم في النظام السابق.

جاء ذلك خلال لقائه وفدًا يمثّل المؤتمرَ الوطني العام للكورد الفيليين برئاسة طارق المندلاوي، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأثنى نائب رئيس البرلمان خلالَ اللقاء على "الجهود الكبيرة التي بذلها أعضاءُ المؤتمر الوطني منذ سقوط النظام الدموي وحتى وقتنا الراهن في إيصال صوت مظلومية الشعب بنحوٍ عام والكورد الفيليين على وجه الخصوص للرأي العام العالمي، وهي الشريحة التي تعرّضت لأبشع أنواع البطش والظلم من التهجير والتهميش وفقدان المواطنة خلال سنوات النظام الدكتاتوري، وهنا من الضروري إيلاءُ مزيدٍ من الاهتمام بجميع الشرائح التي تعرّضت للاضطهاد وإنصافها بما يوازي ما تعرّضت له"، بحسب البيان.