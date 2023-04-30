المندلاوي: البرلمان يعمل على تذليل العقبات أمام أهالي خانقين

شفق نيوز / أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، يوم الأحد، حرص المجلس، على تذليل العقبات والمشكلات الإدارية كافة، التي يعاني منها أهالي قضاء خانقين في محافظة ديالى.

جاء ذلك، خلال استقبال المندلاوي، وفداً من شيوخ العشائر ووجهاء قضاء خانقين شمال شرق بعقوبة، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال النائب الأول لرئيس البرلمان، بحسب البيان إن "هناك تواصلاً مستمراً مع الحكومة الاتحادية، لإيجاد السبل الكفيلة بحل العقبات والمشكلات التي تواجه الأهالي في قضاء خانقين".

وشدد على ضرورة " التواصل بين المواطنين ومجلس النواب والتباحث بشأن ملف تقديم الخدمات وتطوير العمل الإداري وإنجاز المشاريع الخدمية لجميع أبناء الشعب العراقي"، واعداً إياهم بـ"بذل المزيد من الجهد على جميع المستويات لغرض حل مشكلاتهم العالقة".

وأشار المندلاوي، إلى أن "مجلس النواب واللجنة المالية واللجان الساندة معها، تواصل عملها بشكل دؤوب لغرض إنجاز الموازنة العامة للدولة بأسرع وقت ممكن، لتمويل المشاريع الخاصة بتطوير البنى التحتية لجميع المحافظات والأقضية والمدن العراقية ومنها قضاء خانقين".