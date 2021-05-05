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المرأة الكوردية الفيلية المبدعة في عدد خاص لمجلة "كول سوو"

Category: اخبار فيلي

Date: 2021-05-05T12:06:10+0000
المرأة الكوردية الفيلية المبدعة في عدد خاص لمجلة "كول سوو"

شفق نيوز/ صدر عن مؤسسة شفق للثقافة والاعلام مجلة "كول سوو" الشهرية التي تنشر باللهجة الكوردية الجنوبية "الفيلية" في عددها المرقم (108) الخاص حول المرأة.

وهذا العدد يحمل عنوانا (حكاية نشاطات المرأة الكوردية الفيلية المبدعة).

وتطرق هذا العدد إلى نبذة عن حياة أول امرأة قاضٍ في العالم العربي، وأول امرأة أُعدمت بقضية سياسية في الشرق الأوسط.

وكذلك آراء مديرة الدراسات والبحوث لمركز "كلكامش"، وآراء مديرة مكتب رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي.

وتناول العدد ايضا اللقاء مع صاحبة أكثر من ألف قصة للأطفال، ومقابلة أيضا مع الموسيقية والمنشدة العالمية "غزال فيلي" اضافة الى مواضيع أخرى حول المرأة.

وهذا وهو العدد الأول الخاص الذين يتناول المرأة الفيلية وسيصدر قريبا العدد الثاني.

يُشار إلى أن "كول سوو" تعني شفق باللهجة الفيلية .

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