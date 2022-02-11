المتحف الإثنوغرافي.. قصة خانقين الفنية- فيديو

شفق نيوز/ لوحات واعمال فنية وتراثية ومجسمات تروي تاريخ خانقين المتنوع بأعراقه، تجتمع في متحف شيّد بتبرعات ودعم الأهالي المعروفين بولعهم الفني والثقافي.

المتحف يضم مجموعة من الاعمال اليدوية والنحتية والمجسمات التي تمثل شخصيات أدبية وثقافية وقضاة وتجار وعموم الشرائح المجتمعية وتوضح للزائرين مراحل تاريخ خانقين على نحو 80 عاماً بحسب مدير المتحف ماجد شاليار.

شاليار تحدث لوكالة شفق نيوز، عن مشروع المتحف "شيد المتحف الاثنوغرافي عام 2011 لكنه افتتح عام 2022 ويضم أعمالاً فنية تجسد تاريخ وتراث خانقين من حيث التركيب السكاني والازياء وطراز البناء والعمران على مر السنوات الماضية.

ويتابع أن المتحف يقدم للزائرين معلومات جديدة ونادرة عن تاريخ خانقين وهي فكرة ثقافية وحضارية نتمنى تعميمها في عموم المدن العراقية لتعكس ارث وتاريخ المدن العراقية للأجيال القادمة.

ويؤكد شاليار ان المتحف شيد بدعم وتبرعات أهالي خانقين مع شراء بعض القطع والأعمال من خارج المتحف وتقديمها للزائرين كمرجع تاريخي دائم يقصده الجميع.