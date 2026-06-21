الكورد الفيليون يعيدون إحياء واقعة "الطف" في قلب بغداد (صور)

شفق نيوز- بغداد

منذ الأول من شهر محرم من كل عام، وفي منطقة الكفاح وسط بغداد أحد أقدم أهم مناطق تواجد الكورد الفيليين في العاصمة، تبدأ مظاهر الحزن حيث تكتسي الأزقة بالسواد والرايات التي تجسد معركة "الطف".

كما تقام مجالس العزاء في كل ليلة من الليالي العشر الأولى من الشهر، وسط انتشار واسع لمواكب الخدمة، إلى جانب "التشابيه" وهي مشاهد تمثيلية تعيد إحياء تفاصيل هذه الواقعة المأساوية التاريخية التي قُتل فيها الإمام الحسين وغالبية أهل بيته في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.

عدسة وكالة شفق نيوز، تجوّلت في أزقة منطقة الكفاح، والتي كانت حتى ثمانينيات القرن الماضي، تضم أكبر تجمع للكورد الفيليين في بغداد قبل أن يشنّ النظام السابق حملة تهجير واسعة، ليتبقى عدد محدود من العوائل الكوردية الفيلية في هذه المناطق.

ويعتبر إحياء الشعائر الحسينية ومواكب "التشابيه" سمة بارزة للكورد الفيليين في هذه المناطق، قبل حملة التهجير التي شنّها النظام السابق وأدى إلى اختفائها من الوجود، قبل أن تعود مجدداً إلى الحياة بعد زوال ذلك النظام في عام 2003.

وعلى الرغم من أن مواكب العزاء و"التشابيه" تحديداً تحظى باهتمام شرائح واسعة من المجتمع البغدادي، إلا أن مواكب الكورد الفيليين ومنذ انطلاقها في أربعينيات القرن الماضي أصبحت عنصر جذب واضح وكان لها تأثير أكثر من غيرها حتى أن العديد من البغداديين يتجمعون في شارع الكفاح الرئيسي من مختلف المناطق لمشاهدتها.