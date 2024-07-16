بغداد تحيي ليلة عاشوراء (صور)

شفق نيوز/ أحيا سكان العاصمة بغداد مساء اليوم الثلاثاء، ليلة العاشر من شهر محرم، عشية استشهاد الإمام الحسين في معركة الطف بكربلاء سنة 680م.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن المئات تجمعوا في مواكب الكورد الفيليين العريقة في منطقة الكفاح وسط العاصمة بغداد، لإحياء ليلة عاشوراء، مرتدين ملابس بيضاء بالكامل.

وأشار إلى أن المشاركين في إحياء الليلة حملوا السيوف في موكب انشطر إلى نصفين يسيران بمحاذاة بعضهما، فيما توسطهم حملة المشاعل.

وبين مراسلنا إلى الموكب سار قاطعاً مسافة في شارع الكفاح الذي يتوسط المنطقة، وهو تقليد سنوي.