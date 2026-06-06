الكورد الفيليون في كركوك.. "تهميش" وشكاوى من غياب التمثيل الحكومي

شفق نيوز– كركوك

يجدد الكورد الفيليون، في محافظة كركوك مطالباتهم بإنصافهم وتمثيلهم في المناصب الحكومية والإدارية، وسط تأكيدات بمعاناتهم من التهميش رغم حضورهم التاريخي والاجتماعي في المحافظة ومشاركتهم في مختلف المحطات السياسية التي شهدها العراق خلال العقود الماضية.

ويقول مسؤول اتحاد الكورد الفيليين في كركوك، داود أسعد الفيلي، لوكالة شفق نيوز، إن الكورد الفيليين يواجهون حالة من التهميش المستمر في المحافظة، تتمثل بحرمانهم من المناصب الحكومية والإدارية وعدم إشراكهم في إدارة المؤسسات الرسمية على الرغم من كونهم جزءاً أصيلاً من النسيج الاجتماعي لكركوك.

وأضاف أن الفيليين لا يشغلون أي منصب مؤثر في الدوائر الحكومية المحلية، سواء على مستوى الإدارات أو المناصب العليا، الأمر الذي انعكس سلباً على قدرتهم في إيصال مطالبهم ومتابعة قضاياهم داخل المؤسسات الرسمية.

وأشار الفيلي إلى أن الكورد الفيليين قدموا تضحيات كبيرة خلال العقود الماضية، وتعرضوا لسياسات التهجير والإسقاط القسري للجنسية والاعتقالات في حقب سابقة، إلا أنهم ما زالوا ينتظرون معالجة آثار تلك المظالم وإنصافهم عبر منحهم استحقاقهم في التمثيل الإداري والسياسي.

ويؤكد ناشطون فيليون، أن مطالبهم لا تقتصر على المناصب فحسب، بل تشمل توفير فرص عمل عادلة للشباب، وإشراك الكفاءات الفيلية في مؤسسات الدولة، فضلاً عن الحفاظ على الهوية الثقافية والاجتماعية للمكون داخل المحافظة.

وأكد الفيلي، أن الفيليين يطالبون الحكومتين المحلية والاتحادية بالنظر بجدية إلى مطالبهم، والعمل على إنهاء ما وصفه بحالة الإقصاء التي استمرت لسنوات.

ولفت إلى أن تحقيق العدالة بين جميع مكونات كركوك من شأنه أن يعزز الاستقرار المجتمعي ويكرس مبدأ الشراكة في إدارة المحافظة.

وأشار إلى أن الكورد الفيليين يطمحون إلى تمثيل يتناسب مع وجودهم التاريخي وعددهم السكاني ودورهم الاجتماعي والاقتصادي، داعياً الجهات المعنية إلى فتح حوار جاد لمعالجة المشكلات التي تواجه الفيليين وضمان مشاركتهم في صناعة القرار المحلي.

وبيّن، أن الكورد الفيليين كان لهم حضور بارز في الحياة الاقتصادية والتجارية في كركوك منذ عقود طويلة، وأسهموا في تأسيس وتطوير العديد من المؤسسات الحيوية في المحافظة.

وتابع، أن "شركة نفط الشمال، التي كانت تُعرف سابقاً بشركة نفط العراق وتأسست في عشرينيات القرن الماضي، وكذلك مشروع سكك حديد كركوك – بغداد، شهدتا مساهمة واسعة من أبناء الكورد الفيليين في مراحل التأسيس والعمل والبناء، إلا أننا اليوم لا نمتلك أي مشاركة حقيقية في إدارة هذه المؤسسات، بل لا يوجد لنا تمثيل حتى في إدارة شعبة صغيرة داخلها، وهو ما نعدّه شكلاً من أشكال التهميش والإقصاء المستمر".

واستطرد الفيلي، أن الفيليين يشعرون بأن دورهم التاريخي وإسهاماتهم الاقتصادية لم تنعكس على حجم تمثيلهم الحالي في المؤسسات الحكومية والشركات العامة العاملة في المحافظة.

وطالب باعتماد معايير مهنية وعادلة تضمن مشاركة جميع المكونات في إدارة الدوائر والمؤسسات الرسمية.