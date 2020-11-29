الكورد الفيلية في دراسة انثروبولوجية بجامعة بغداد

شفق نيوز/ أعلنت جامعة عن مناقشة رسالة ماجستير عن جدل الهوية والاندماج عند الكورد الفيلية في دراسة انثروبولوجية للطالبة ثناء عبد علي هادي داراب.

وجاء في بيان للجامعة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، انه ستجري مناقشة رسالة الماجستير للطالبة داراب في جامعة بغداد كلية الاداب قسم علم الاجتماع بعنوان "الأكراد الفيلية جدل الهوية والاندماج، دراسة انثروبولوجية في محافظة واسط".

واضاف ان مناقشة الرسالة ستتم في يوم الاثنين الموافق الرابع عشر من شهر كانون الاول المقبل في قاعة الادريسي، مبينا ان لجنة المناقشة تتألف من كل كل من الاستاذ المساعد حسين فاضل سلمان رئيسا وعضوية كل من د.محمد جميل احمد ود.هلال عبد السادة حيدر وعضوية واشراف د.ذكرى عبد المنعم ابراهيم.

يذكر ان الكورد الفيليين احد مكونات الشعب العراقي ويتركز سكنهم في مناطق شرق دجلة والعاصمة بغداد وتعرضوا لحملات تهجير منظمة نفذها النظام السابق ضدهم اعتباراً من عام 1970 وكانت الجريمة الكبرى التي ارتكبها النظام السابق عام 1980 عندما اقدم على تجريدهم من الجنسية العراقية ومصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة وتهجيرهم الى ايران بحجة تبعيتهم وسجن وتغييب نحو 12 ألفاً من شبابهم مابين 17 الى 35 عاماً وتجريب الاسلحة الكيمياوية عليهم بحسب الوثائق التي تم الكشف عنها بعد إسقاط النظام السابق عام 2003 من قبل التحالف الدولي.