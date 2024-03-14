الكشف عن احصائية حوادث المرور خلال الاشهر الـ 11 الماضية في كرمنشاه الفيلية

شفق نيوز/ أعلن مدير عام الطب الشرعي في محافظة كرمنشاه الكوردية الفيلية، يوم الخميس، وفاة 533 شخصا من أبناء المحافظة جراء حوادث الطرق منذ بداية العام الجاري(العام الايراني يبدأ في 21 اذار).

ونقل تقرير تناقلته مواقع خبرية ايرانية، ترجمته وكالة شفق نيوز، عن سليم خاني في حديث مع الصحفيين، في إشارة إلى إحصائيات حوادث المرور خلال مدة أحد عشر شهرا الماضية في محافظة كرمانشاه؛ قوله انه: "خلال هذه الفترة، فقد 533 شخصاً حياتهم في حوادث مرورية، وهو ما يمثل زيادة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث كان هناك 521 شخصا".

وأضاف خاني ان "من بين عدد الوفيات خلال الأحد عشر شهرا الماضية من العام الجاري، هناك 125 حالة وفاة مرتبطة بحوادث في المدينة، و 331 حالة خارج المدينة، و 77 حالة بحوادث غير مرورية، في حين أن هذه الإحصائية موجودة أيضاً في وفي الفترة نفسها من العام الماضي، من إجمالي 521 حالة وفاة، كان هناك 104 حالة في المدينة، و 341 حالة من مناطق الضواحي، و 76 حالة بسبب حوادث غير مرورية".